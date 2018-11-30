Концерт в поддержку людей с ограниченными возможностями прошёл в Минске накануне Дня инвалидов

Новости Беларуси. В столице накануне Дня инвалидов проходят акции в поддержку людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Ленинском районе при участии представителей власти, общественных организаций и депутатов ещё раз напомнили о необходимости внимания и заботы к людям с ограниченными возможностями. В этот вечер своими улыбками, песнями и танцами делились воспитанники учебных заведений и участники общественных организаций.

Сергей Ефимов, начальник управления социальной защиты администрации Ленинского района:

Человеком с ограниченными возможностями не всегда рождаются, порой им становятся. Мы думаем, что это коснется кого-то другого, но не нас. Когда это случается, человек, как правило, замыкается, уходит от общества.

Учитывая, что у тебя есть какое-то ограничение, с этим все-таки можно жить, добиваться успехов и вести полноценную жизнь.