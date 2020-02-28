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Постановщик белорусского отбора на «Евровидение-2020»: нет такого артиста или менеджера, который не вносит правки

28 февраля 2020 14:20
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Новости Беларуси. Вечером 28 февраля станет известен представитель Беларуси на песенном конкурсе «Евровидение-2020». 12 финалистов будут бороться за путевку в Роттердам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постановщик белорусского отбора на «Евровидение-2020»: нет такого артиста или менеджера, который не вносит правки-1

Насколько сложно было реализовать идеи участников?

Постановщик белорусского отбора на «Евровидение-2020»: нет такого артиста или менеджера, который не вносит правки-4

Константин Кириенко, оператор-постановщик финала национального отбора на конкурс «Евровидение-2020»:
Если учесть, что у нас 12 артистов в финале участвуют, то нет такого артиста или директора, или менеджера, который не подходил. И каждый день в течение пяти дней вносил свои поправки-явки. Так получается, что мы до сих пор – у нас до эфира остается буквально четыре часа – вносим правки, выслушиваем каждого и пытаемся сделать так, как они хотят.

Постановщик белорусского отбора на «Евровидение-2020»: нет такого артиста или менеджера, который не вносит правки-7

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# Евровидение 2020. Нидерланды # общество # Константин Кириенко # Фотофакт

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