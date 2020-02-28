Постановщик белорусского отбора на «Евровидение-2020»: нет такого артиста или менеджера, который не вносит правки

Константин Кириенко, оператор-постановщик финала национального отбора на конкурс «Евровидение-2020»:

Если учесть, что у нас 12 артистов в финале участвуют, то нет такого артиста или директора, или менеджера, который не подходил. И каждый день в течение пяти дней вносил свои поправки-явки. Так получается, что мы до сих пор – у нас до эфира остается буквально четыре часа – вносим правки, выслушиваем каждого и пытаемся сделать так, как они хотят.