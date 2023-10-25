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На съезде ДОСААФ подвели итоги работы за пять лет

25 октября 2023 14:39
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Новости Беларуси. Подготовка специалистов по новым профессиям, укрепление материально-технической базы. В ДОСААФ обозначили приоритеты развития. Раз в пять лет оборонно-спортивная организация проводит съезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участникам приветствие направил Президент Беларуси.

На съезде ДОСААФ подвели итоги работы за пять лет-1

В учебных подразделениях добровольного общества подготовлено 250 тысяч специалистов, в том числе для силовых структур. Это водители, операторы беспилотников. Одним из новых направлений деятельности ДОСААФ стала подготовка гражданских летчиков при сотрудничестве с российскими коллегами. Кроме того, реализованы проекты в области мото-, автостроения и электрокаров. Также есть успехи в спортивных стартах, на которых чемпионы завоевали более тысячи наград.

На съезде ДОСААФ подвели итоги работы за пять лет-4

Иван Дырман, председатель центрального совета ДОСААФ:
Численность ДОСААФ за последнюю пятилетку выросла на 70 тысяч человек. Это цифра серьезная. За последнюю пятилетку ДОСААФ Республики Беларусь 1 016 медалей на различных мероприятиях международного уровня.

На съезде ДОСААФ подвели итоги работы за пять лет-7

Александр Колмаков, председатель совета ДОСААФ России и СНГ:
Обмен опытом это как правило. Мы каждый год приезжаем сюда, делегация Республики Беларусь приезжает к нам. Это на уровне, будем говорить, высшего командования ДОСААФ. То, что идет контакт на уровне региональных отделений ДОСААФ Республики Беларусь, ДОСААФ России – это тоже правило. Проводим совместные семинары, учебные занятия, обмениваемся опытом. Мы сегодня приехали участвовать в съезде, а у нас находится делегация, которая изучает опыт Республики Беларусь ДОСААФ в плане освоения беспилотников.

На съезде ДОСААФ подвели итоги работы за пять лет-10

ДОСААФ сегодня объединяет около 170 тысяч белорусов разных поколений. Молодежь туда идет, чтобы получить навыки по армейским и техническим специальностям, постигать азы военно-прикладного и авиационного видов спорта. Одно из приоритетных направлений – патриотическое воспитание. За пять лет по всей Беларуси проведено более 10 тысяч акций и соревнований.

# ДОСААФ в Беларуси # общество # Иван Дырман # Фотофакт

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