На съезде ДОСААФ подвели итоги работы за пять лет

Новости Беларуси. Подготовка специалистов по новым профессиям, укрепление материально-технической базы. В ДОСААФ обозначили приоритеты развития. Раз в пять лет оборонно-спортивная организация проводит съезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участникам приветствие направил Президент Беларуси.

В учебных подразделениях добровольного общества подготовлено 250 тысяч специалистов, в том числе для силовых структур. Это водители, операторы беспилотников. Одним из новых направлений деятельности ДОСААФ стала подготовка гражданских летчиков при сотрудничестве с российскими коллегами. Кроме того, реализованы проекты в области мото-, автостроения и электрокаров. Также есть успехи в спортивных стартах, на которых чемпионы завоевали более тысячи наград.

Иван Дырман, председатель центрального совета ДОСААФ:

Численность ДОСААФ за последнюю пятилетку выросла на 70 тысяч человек. Это цифра серьезная. За последнюю пятилетку ДОСААФ Республики Беларусь 1 016 медалей на различных мероприятиях международного уровня.

Александр Колмаков, председатель совета ДОСААФ России и СНГ:

Обмен опытом это как правило. Мы каждый год приезжаем сюда, делегация Республики Беларусь приезжает к нам. Это на уровне, будем говорить, высшего командования ДОСААФ. То, что идет контакт на уровне региональных отделений ДОСААФ Республики Беларусь, ДОСААФ России – это тоже правило. Проводим совместные семинары, учебные занятия, обмениваемся опытом. Мы сегодня приехали участвовать в съезде, а у нас находится делегация, которая изучает опыт Республики Беларусь ДОСААФ в плане освоения беспилотников.