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Могут стать отличным удобрением. Стоит ли убирать опавшие листья на участках?

25 октября 2023 14:35
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Вероника Макаревич, корреспондент:
Оранжевые, желтые, красные. Опавшие листья – главное украшение городских улочек и прекрасная декорация для осенних фото. Кстати, у природного богатства есть еще одна важная миссия: пышные букеты незаменимы и в хозяйстве.

Могут стать отличным удобрением. Стоит ли убирать опавшие листья на участках?-1

Елена Пильник, методист отдела прикладной ботаники и фитодизайна Республиканского центра экологии и краеведения:
Одни предпочитаю­т оставить все как есть, но их очень мало, а другие предпочитают с листьями что-нибудь сделать. Чем правы первые? Когда они оставляют листья под растениями, эта органика уходит назад в землю. Можно использовать вот эти прекрасные листья как компост. Лис­тики нужно будет изм­ельчить и положить в компостную кучу. Или же мы возьмем пакет, изме­льчим листья, сложим их пакет, за зиму оно не в промораживаемом месте станет компостом, грунт для комнатных растений.

Главное, чтобы листья были здоровыми: без пятен и мха. Иначе, вы рискуете заразить домашний сад грибковой инфекцией. А вообще, органическое удобрение, сделанное своими руками, прекрасно защищает теплые и высокие грядки.

Елена Пильник:
Можем вот эти пре­красные кожистые лис­тья использовать как мульчу для наших гр­ядок земли, чтобы ли­стья покрыли землю, тогда сорняки будут хуже всходить, растениям будет питан­ие. Таким же способом, но уже проследить, чтобы листики были сухие, можно будет укрыть многолетние растения. Просто сделать ему такую шубку из листиков.

Могут стать отличным удобрением. Стоит ли убирать опавшие листья на участках?-4

Кстати, нарядное убранство придется по вкусу и лесным жителям, которые часто захаживают к нам в гости.

Елена Пильник:
А что им нужно зимой? Укрытие! И мы можем оставить в угол­ках, которые нам не нужны, кучки листьев, тогда и насекомые, и полезные животные смогут укрыться там до весны, и потом они выйдут и отблагодар­ят нас своей полезной деятельностью по защите растений.

Кроме того, опавшая листва – добрый сосед вашему газону.

Могут стать отличным удобрением. Стоит ли убирать опавшие листья на участках?-7

Елена Пильник:
Пока сухо можно взять газонокосилку, тележку, не цеплять к ней мешок, газ­онокосилка измельчит наши листики. И газон посыпется органи­ческим удобрением.

Золотая листва – это еще и отличный материал для поделок. Алый букет, картина или гербарий помогут сохранить в памяти красоту осенних пейзажей.

# Полезные советы # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

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