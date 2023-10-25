Могут стать отличным удобрением. Стоит ли убирать опавшие листья на участках?
Вероника Макаревич, корреспондент:
Оранжевые, желтые, красные. Опавшие листья – главное украшение городских улочек и прекрасная декорация для осенних фото. Кстати, у природного богатства есть еще одна важная миссия: пышные букеты незаменимы и в хозяйстве.
Елена Пильник, методист отдела прикладной ботаники и фитодизайна Республиканского центра экологии и краеведения:
Одни предпочитают оставить все как есть, но их очень мало, а другие предпочитают с листьями что-нибудь сделать. Чем правы первые? Когда они оставляют листья под растениями, эта органика уходит назад в землю. Можно использовать вот эти прекрасные листья как компост. Листики нужно будет измельчить и положить в компостную кучу. Или же мы возьмем пакет, измельчим листья, сложим их пакет, за зиму оно не в промораживаемом месте станет компостом, грунт для комнатных растений.
Главное, чтобы листья были здоровыми: без пятен и мха. Иначе, вы рискуете заразить домашний сад грибковой инфекцией. А вообще, органическое удобрение, сделанное своими руками, прекрасно защищает теплые и высокие грядки.
Елена Пильник:
Можем вот эти прекрасные кожистые листья использовать как мульчу для наших грядок земли, чтобы листья покрыли землю, тогда сорняки будут хуже всходить, растениям будет питание. Таким же способом, но уже проследить, чтобы листики были сухие, можно будет укрыть многолетние растения. Просто сделать ему такую шубку из листиков.
Кстати, нарядное убранство придется по вкусу и лесным жителям, которые часто захаживают к нам в гости.
Елена Пильник:
А что им нужно зимой? Укрытие! И мы можем оставить в уголках, которые нам не нужны, кучки листьев, тогда и насекомые, и полезные животные смогут укрыться там до весны, и потом они выйдут и отблагодарят нас своей полезной деятельностью по защите растений.
Кроме того, опавшая листва – добрый сосед вашему газону.
Елена Пильник:
Пока сухо можно взять газонокосилку, тележку, не цеплять к ней мешок, газонокосилка измельчит наши листики. И газон посыпется органическим удобрением.
Золотая листва – это еще и отличный материал для поделок. Алый букет, картина или гербарий помогут сохранить в памяти красоту осенних пейзажей.