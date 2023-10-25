Могут стать отличным удобрением. Стоит ли убирать опавшие листья на участках?

Вероника Макаревич, корреспондент: Оранжевые, желтые, красные. Опавшие листья – главное украшение городских улочек и прекрасная декорация для осенних фото. Кстати, у природного богатства есть еще одна важная миссия: пышные букеты незаменимы и в хозяйстве.

Елена Пильник, методист отдела прикладной ботаники и фитодизайна Республиканского центра экологии и краеведения:

Одни предпочитаю­т оставить все как есть, но их очень мало, а другие предпочитают с листьями что-нибудь сделать. Чем правы первые? Когда они оставляют листья под растениями, эта органика уходит назад в землю. Можно использовать вот эти прекрасные листья как компост. Лис­тики нужно будет изм­ельчить и положить в компостную кучу. Или же мы возьмем пакет, изме­льчим листья, сложим их пакет, за зиму оно не в промораживаемом месте станет компостом, грунт для комнатных растений.

Главное, чтобы листья были здоровыми: без пятен и мха. Иначе, вы рискуете заразить домашний сад грибковой инфекцией. А вообще, органическое удобрение, сделанное своими руками, прекрасно защищает теплые и высокие грядки.

Елена Пильник:

Можем вот эти пре­красные кожистые лис­тья использовать как мульчу для наших гр­ядок земли, чтобы ли­стья покрыли землю, тогда сорняки будут хуже всходить, растениям будет питан­ие. Таким же способом, но уже проследить, чтобы листики были сухие, можно будет укрыть многолетние растения. Просто сделать ему такую шубку из листиков.