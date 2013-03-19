На субботник вышли около 70 тысяч минчан, среди них - школьники, студенты, МЧС и депутаты

Новости Беларуси. Сегодня в столице проходил субботник. За лопаты взялись трудовые коллективы, политики, представители общественных объединений, чиновники, школьники и студенты. Всего на уборку снега вышли около 70 тысяч минчан.

Около 60 человек руководящего состава городского управления МЧС взялись за уборку дворовых территорий столицы.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

В разгар стихии мы занимались спасением людей, попавших в беду. А сегодня столичное управление МЧС, его руководящий состав решили в рамках субботника оказать помощь любимому городу по уборке столичных улиц от снега.

Не остались в стороне от всенародной уборки и сотрудники Следственного комитета. Сегодня у них было особое задание. Подразделение очищало территорию яслей-сада. Малыши из-за больших сугробов не могли добраться до детской площадки.

Городскую ратушу от наледи и снега спасали трудовые коллективы, представители политических партий и чиновники. За лопату взялся и председатель Мингорисполкома.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Мы также обращаемся и ко всем ждителям нашего города. Впереди у нас еще непростые, непогожие дни, поэтому надо, чтобы мы вместе навели здесь порядок. И вот в ближайшие наступающие выходные – суббота, воскресенье – вы приняли активное участие по освобождению своих дворовых территорий вместе с коммунальными службами от снега.

К слову, весь необходимый инвентарь горожанам предоставили коммунальные службы. На улицы выехало около полутора тысяч спецтехники. Настроение трудового десанта поддерживала солнечная погода, горячий чай и музыка.

Роман Дмитраница, заместитель главы администрации Центрального района:

Народ хорошо и очень быстро откликнулся на проведение субботника. Вы видите, сколько людей работает.

От всей души махали лопатами и дети. Школьники приводили в порядок прилегающую территорию своих учебных заведений. Студенты, кроме, дворов вузов, помогли коммунальщикам в уборке тротуаров, остановок общественного транспорта.

На улицах города стало намного чище. Правда, радоваться этому осталось недолго. Уже с завтрашнего дня синоптики снова прогнозируют снегопады и усиление морозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.