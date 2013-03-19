К 70-летию со дня трагедии в Хатыни пройдут мероприятия

Новости Беларуси. Минщина готовится отметить печальную и знаковую дату - 70 лет со дня трагедии деревни Хатынь.

22 марта 1943 года фашисты заживо сожгли 149 человек. Из них - 75 детей. Самому маленькому было всего семь недель.

Хатынь для Беларуси не просто мемориал. Это символ памяти всех «огненных деревень». Каждый год сюда на траурные даты приезжают люди, чтобы отдать дань памяти всем погибшим в войну мирным жителям.

В пятницу, 22 марта, в мемориальном комплексе пройдет митинг-реквием. Запланированы также конференции, выставки, встречи с молодежью. И уже 20 марта стартует международная научно-практическая конференция, в которой примут участие представители из Германии, России, Польши, Украины. Чехии. Там же состоится презентация уникального проекта, посвященного жителям сожженных деревень, которые спаслись, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анжелика Аношко, заместитель представителя Правительства Республики Беларуси в Опекунском Совете фонда «Память, ответственность и будущее»:

Проект предполагает два направления. Первое – это розыск людей, которые пережили трагедии, подобные этой, и сегодня проживают на территории Республики Беларусь. Второе направление проекта – уточнение данных об уничтоженных деревнях и создание единого банка данных уничтоженных во время войны деревень.

Артур Зельский, директор ГМК «Хатынь»:

Мы запланировали ряд выставок. В первую очередь, это наша выставка, которая откроется завтра в Минском международном центре им.Рау. Планируется, что эта выставка будет представлена в последующем в таких государствах, как Чехия, Германия, Польша, Италия, Франция.