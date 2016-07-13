На строительстве стадиона «Динамо» работает интернациональный студотряд

Новости Беларуси. К реконструкции стадиона «Динамо» приступил международный студотряд. В его состав вошли 35 представителей из Беларуси, России и Украины. Многие из этих ребят трудились здесь и в прошлом году.

Сейчас они выполняют земляные работы, скрепляют арматуру и заливают цемент. Для интернационального отряда предусмотрено бесплатное питание, а также культурная и спортивная программа.

Андрей Платун, командир студенческого отряда:

Работа в студотряде важна потому, что можно заработать деньги. В первую очередь, это заработок. А во вторую – можно приносить какую-то пользу стране, а не просто убивать время летом.

Денис Чубаха, командир строительного отряда (Украина):

Ребята все в восторге, насколько я знаю. Они в восторге от того, что здесь работает экономика. Здесь строятся спортивные комплексы. От того, что здесь молодёжь занята. У нас, конечно, ситуация совершенно другая.

Виктор Бордиченко, боец сводного студенческого отряда (Украина):

Действительно, здесь чувствуется и братский дух, и взаимопомощь.

В этом году только в Минске больше 10 тысяч студентов приобщились к трудовому лету. Сейчас работает около 300 студенческих отрядов разного профиля: экологические, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные и строительные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.