Поезд «Славянский экспресс» отправляется со станции «Минск-пассажирский» ежедневно в 12.47

Новости Беларуси. Тем, кто любит хорошую музыку и неравнодушен к стуку колес в эти дни по пути. В унисон главному фестивалю лета Белорусская железная дорога запустила дополнительный поезд на «Славянский базар».

Курсирует он ежедневно, последний рейс планируют на 21 июля.

К слову, расписание составлялось с учетом программы музыкального форума. Как следствие – адаптированный график: к вечерним концертам поезд прибывает с удобным запасом.

Анна Кедрон, начальник пассажирского поезда сообщение «Славянский экспресс. Минск-Витебск»:

Поезд сообщения Минск-Витебск №644 отправляется со станции «Минск-пассажирский» ежедневно в 12.47. Прибывает на станцию «Витебск» в 16.32. Этим же поездом можно отправиться из Витебска в 01.32 и прибыть в Минск 05.27.

Пассажиров поезда ждет немало приятных бонусов. Во-первых, ещё до прибытия на витебский перрон гости фестиваля успевают познакомиться с городом на Двине.

Во-вторых, прямо в пути можно изучить программу праздника.

Для этого в вагонах развесили плакаты и маршрутные указатели. А в-третьих, сама атмосфера «Славянского экспресса» уже помогает настроиться на музыкальный лад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.