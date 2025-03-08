Любви все возрасты покорны – посетили студию моделинга «Новая Я»

Лариса Главатских, руководитель студии «Новая Я» ТЦСОН Советского района г. Минска: В 60 плюс и даже в 70 плюс можно встать на каблук, можно почувствовать себя красивой и привлекательной женщиной, можно флиртовать с мужчинами. И наши дамы расцветают.

Идут к мечте модельной походкой, блистают на подиумах и в объективах фотокамер. Современные, темпераментные и ироничные. Эти минчанки доказали: любви к себе, все возрасты покорны. Студия моделинга «Новая Я» – гарантированный билет в мир активного долголетия.

Лариса Главатских:

Около 40 женщин за все время существования нашей студии прошли эти курсы. Наша студия работает при территориальном центре Советского района. Люди записываются у заведующей дневного отделения. Занятия бесплатные. Мы занимаемся два раза в неделю. Женщины возвращаются в свою молодость. Дело в энергии в отношении к себе и к жизни.

С улыбкой перешагнув пенсионный рубеж, Елена Александровна, учитель математики с многолетним стажем, убедилась: цифры в паспорте не имеют значения.