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Любви все возрасты покорны – посетили студию моделинга «Новая Я»

08 марта 2025 12:44
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Любви все возрасты покорны – посетили студию моделинга «Новая Я»-1

Лариса Главатских, руководитель студии «Новая Я» ТЦСОН Советского района г. Минска:
В 60 плюс и даже в 70 плюс можно встать на каблук, можно почувствовать себя красивой и привлекательной женщиной, можно флиртовать с мужчинами. И наши дамы расцветают.

Любви все возрасты покорны – посетили студию моделинга «Новая Я»-3

Идут к мечте модельной походкой, блистают на подиумах и в объективах фотокамер. Современные, темпераментные и ироничные. Эти минчанки доказали: любви к себе, все возрасты покорны. Студия моделинга «Новая Я» – гарантированный билет в мир активного долголетия.

Любви все возрасты покорны – посетили студию моделинга «Новая Я»-5

Лариса Главатских:
Около 40 женщин за все время существования нашей студии прошли эти курсы. Наша студия работает при территориальном центре Советского района. Люди записываются у заведующей дневного отделения. Занятия бесплатные. Мы занимаемся два раза в неделю. Женщины возвращаются в свою молодость. Дело в энергии в отношении к себе и к жизни.

С улыбкой перешагнув пенсионный рубеж, Елена Александровна, учитель математики с многолетним стажем, убедилась: цифры в паспорте не имеют значения.

Любви все возрасты покорны – посетили студию моделинга «Новая Я»-7

Елена Герасименко:
Когда вышла на пенсию, поняла, что я хочу вернуться в ту красоту, которая была когда-то в детстве. Красота не дается просто так. Это ежедневные зарядки, упражнения для лица и, конечно, я по утрам, как бы ни было, 40 минут обязательно делаю гимнастику.

Подробности в видео.

# Пенсионеры # Лариса Главатских

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