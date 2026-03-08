На старт вышли около 3 тысяч участниц! Как прошел «Красивый забег» в Минске?

И в завершение выпуска о тех, для кого праздничное утро началось не с цветов или кофе в постель. На площади перед Национальной библиотекой прошел «Красивый забег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На старт вышли около 3 тысяч участниц. Это студентки, мамы, профессиональные спортсменки и любители спорта. Они преодолели 5 километров до Парка Челюскинцев. На протяжении всей дистанции девушек сопровождали аплодисменты прохожих и поддержка волонтеров.

Нина Коваль, жительница Минска: Мне очень нравится. Я участвую во всех пробегах, которые проводят в Беларуси. Потому что без бега я уже не могу. Видите, какая эмоциональная вся, а была тихая, спокойная девочка. А сейчас меня эмоции бьют, поэтому я никогда не грущу.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта Мингорисполкома:

Ежегодно, в зависимости от количества участников, мы выбираем своего рода различные места проведения. В прошлом году мы проводили это в парке Горького. Сегодня, конечно, с учетом того, что заявилось 3000 участниц, мы выбрали центральный проспект города. И в Год белорусской женщины, и в день 8 Марта, конечно, для девушек очень приятно пробежаться под таким ярким солнцем по проспекту, где мужчины их поддерживают по всей дистанции.

Всем участницам вручили заслуженные медали. И, конечно, символ праздника – цветы.