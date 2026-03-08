Надо и в районных центрах открывать – Лукашенко о расширении сети «Мак.бай»
В самый народный ресторан 8 марта заглянул Президент. Глава государства во время одной из инспекций в полях обещал заехать в «Мак.бай». Сказано – сделано. 8 марта глава государства посетил ресторан в Первом национальном торговом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ресторан открылся в конце 2025 года и расположился на первом этаже торгового центра. За год «Мак.бай» посетило почти 26 миллионов человек. У этой сети есть целая армия гурманов. Главе государства пообещали, что до конца 2026 года полностью заместят импорт. Сейчас локализация составляет 96 %. Ну, коль эта сеть стала неотъемлимой частью современной городской культуры, Президент предложил расширить ее представительства и в райцентрах.
Есть ли разница между «Макдональдсом» и «Мак.бай»? Лукашенко узнал у сотрудников.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Сколько у нас этих ресторанов по стране? 50?
– 29 сейчас, будет 40.
– Ну а с этими машинами?
– Фуд-трак 1 у нас.
– Пользуются?
– Конечно.
– Ну надо больше сделать.
– Алесандр Григорьевич, лучше открывать стационарные рестораны.
– Ну если надо какая-то копейка – с возвратом, ненадолго. Мы тебе поможем в этом плане. Мы поможем из бюджета, но если спрос есть на это. Но есть спрос. И мне пишут часто в городах, районных центрах. А так вы все время, вот большие города, больше 50 тысяч. Ну да. Но надо и в районных центрах открывать.
Ранее Александр Лукашенко говорил о том, что ему было бы интересно посетить эту сеть. 8 марта Александр Лукашенко впервые в жизни сделал заказ и оценил меню «Мак.бая». Затем глава государства пообщался с персоналом, посетителями ресторана и разделил бургер с журналистами, большинство из которых были девушки. Также Президент пообещал дать мастер-класс по приготовлению настоящих драников. По мнению главы государства, в «Мак.бае» должно появляться все больше элементов национальной кухни.