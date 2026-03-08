Надо и в районных центрах открывать – Лукашенко о расширении сети «Мак.бай»

В самый народный ресторан 8 марта заглянул Президент. Глава государства во время одной из инспекций в полях обещал заехать в «Мак.бай». Сказано – сделано. 8 марта глава государства посетил ресторан в Первом национальном торговом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ресторан открылся в конце 2025 года и расположился на первом этаже торгового центра. За год «Мак.бай» посетило почти 26 миллионов человек. У этой сети есть целая армия гурманов. Главе государства пообещали, что до конца 2026 года полностью заместят импорт. Сейчас локализация составляет 96 %. Ну, коль эта сеть стала неотъемлимой частью современной городской культуры, Президент предложил расширить ее представительства и в райцентрах. Есть ли разница между «Макдональдсом» и «Мак.бай»? Лукашенко узнал у сотрудников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Сколько у нас этих ресторанов по стране? 50?

– 29 сейчас, будет 40.

– Ну а с этими машинами?

– Фуд-трак 1 у нас.

– Пользуются?

– Конечно.

– Ну надо больше сделать.

– Алесандр Григорьевич, лучше открывать стационарные рестораны.

– Ну если надо какая-то копейка – с возвратом, ненадолго. Мы тебе поможем в этом плане. Мы поможем из бюджета, но если спрос есть на это. Но есть спрос. И мне пишут часто в городах, районных центрах. А так вы все время, вот большие города, больше 50 тысяч. Ну да. Но надо и в районных центрах открывать.