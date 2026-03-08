Музыка под открытым небом! Большой концерт ко Дню женщин прошел у Дворца спорта в Минске

Музыка под открытым небом 8 марта звучала в Минске. Так жительниц и гостей столицы поздравляли с 8 Марта. На площадке у Дворца спорта состоялся большой концерт, собравший ценителей живого звука и хорошего настроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для зрителей пели супер-финалисты проекта «Фактор.бай», а также известные артисты, чьи имена уже вписаны в историю белорусской музыки.

Все, конечно, великолепно. Особенно Богданов, ради которого я сюда пришла. И вообще атмосфера в городе праздничная, радостная. Очень приятно видеть много людей, которые хорошо одеты, улыбаются, счастливы.

Виталий Богданов, победитель 4 сезона «Фактор.бай»:

Прекрасный весенний день, 8 марта. Хочется поздравить мам, бабушек. Женщин, девушек с этим прекрасным весенним днем и подарить им немножко своего творчества, музыки. Я выбрал песни, подходящие в этот день, которые посвящаются именно женщинам. Это Носков «Я тебя люблю», «Девчонка, девчоночка» Белоусов.

Здесь же работали фуд-корты, откуда разносились запахи свежей выпечки, горячего чая и ароматного кофе.