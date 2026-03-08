Активисты БРСМ поздравляют белорусок с 8 Марта

8 марта в Минске зародилась добрая традиция. Активисты БРСМ вышли на улицы столицы, чтобы поздравить прекрасную половину человечества с Днем женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дамам дарят сладкие комплименты. Молодые люди благодарят их за доброту, поддержку, участие в общественной жизни страны. Для самих виновниц праздника такая акция стала еще одним поводом подарить миру лучезарную улыбку. Акцию планируют в будущем проводить во всех регионах Беларуси.

Очень нравится, мы вот только подошли. Угощения, шоколадки, открыточки. Очень приятно и очень радостно.

БРСМ всегда делает все прекрасно и счастливыми нас.

– Очень неожиданно и очень приятно. Нам уже далеко за 18. – Внимание молодежи особенно радует.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

На сегодняшний момент 4 основные локации и еще ряд локаций находятся в менее населенных точках города, чтобы действительно весь город гремел, гудел, знал, что сегодня 8 Марта, а каждая девушка почувствовала себя единственной, искренней, любимой нашими молодыми парнями.

Всего в Беларуси проживает почти 5 миллионов женщин, они составляют 54 % населения страны. По статистике, дамы выходят замуж в 27 лет. 85 % женщин трудоспособного возраста работают. Они ежедневно вносят свой вклад в экономику, социальную сферу, культуру.