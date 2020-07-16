Александр Лукашенко: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы

Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 июля, посещая 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.

Как сообщает официальный сайт главы государства, Президенту доложили об истории формирования, предназначении и боевых возможностях миротворческой роты. Александр Лукашенко ознакомился с ее экипировкой, вооружением и военной техникой, условиями жизни и быта военнослужащих.

Недавно глава государства посетил 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду (здесь подробнее).

Как пояснил командующий силами специальных операций Вадим Денисенко, в 103-й бригаде в Витебске есть миротворческое подразделение. Здесь служат исключительно контрактники. Они могут выполнять задачи в рамках миссий ООН, ОДКБ и программы НАТО «Партнерство ради мира».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще один пример, какой должна быть армия: контрактная, срочная служба и прочее. Там, где нужно, - она вся на контракте. Там, где могут служить ребята-срочники, мы развиваем срочную службу.