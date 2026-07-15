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На «Славянском базаре» выступил уникальный вокальный квартет – семья Боджгуа. Пообщались с артистами

15 июля 2026 09:15
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Хотим в Грузию? Пожалуйста! В дни «Славянского базара» это абсолютно возможно. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Теймураз Боджгуа, Элиза Боджгуа, Нико Боджгуа и Васо Боджгуа.

На «Славянском базаре» выступил уникальный вокальный квартет – семья Боджгуа. Пообщались с артистами-2

Теймураз Боджгуа:
Целых 30 лет тому назад я участвовал в замечательном конкурсе «Славянский базар». Молодой, зеленый. Это был замечательный опыт. И настолько все было круто, что я сказал себе: пройдут годы, я сюда вернусь не один, а со своей семьей, и вот мы здесь сегодня. 

Подробности в видео

# Славянский базар в Витебске

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