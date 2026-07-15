На «Славянском базаре» выступил уникальный вокальный квартет – семья Боджгуа. Пообщались с артистами

Теймураз Боджгуа:

Целых 30 лет тому назад я участвовал в замечательном конкурсе «Славянский базар». Молодой, зеленый. Это был замечательный опыт. И настолько все было круто, что я сказал себе: пройдут годы, я сюда вернусь не один, а со своей семьей, и вот мы здесь сегодня.

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