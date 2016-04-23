На счет республиканского субботника поступило 67 млрд – Наталья Кочанова

Новости Беларуси. Около трех миллионов человек приняли участие в республиканском субботнике. По предварительным данным, благодаря стараниям белорусов заработано 67 миллиардов рублей.

Денежные средства будут отправлены на реконструкцию и восстановление историко-культурных памятников, мест боевой и воинской славы, оздоровительных центров и других объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сегодня в нашей стране проводится республиканский субботник. Традиционно, в этом субботнике принимают участие жители всех регионов нашей страны. В субботнике на 12 часов, по оперативным данным, приняло участие порядка трех миллионов человек. На счет республиканского субботника уже поступило 67 миллиардов. Сведения, которые поступают из регионов, говорят о том, что люди еще работают.

Я хотела бы отметить, что многие сегодня работают на рабочих местах, поэтому средства, которые перечислены на счет республиканского субботника, поступили не только от трудовых коллективов, но и от граждан нашей страны.