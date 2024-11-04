На Республиканском совете ректоров обсудили участие молодёжи в электоральной кампании 2025-го

Открытый диалог, достоверная информация и непосредственное общение – это те инструменты, которые необходимо использовать при работе с молодыми людьми в период электоральной кампании. Вопросы участия молодежи в важнейшем для страны общественно-политическом процессе обсудили на Республиканском совете ректоров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь, эта работа требует комплексного подхода. Это информирование студентов, диалог и активное вовлечение на различных информационно-просветительских площадках. Традиционно, особое внимание уделят тем ребятам, которые впервые в своей жизни будут участвовать в выборах Президента. Сейчас главная задача – защитить молодежь от массового информационного воздействия. Только так можно создать устойчивый интерес к политике среди молодого поколения и воспитать чувство гражданской ответственности.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Вещи, связанные с электоральной кампанией, имеют, в общем-то, очень важное общественно-политическое значение. И, конечно, каждый вуз, и каждый ректор, и каждый студент, и каждый преподаватель вовлечены в действующий процесс. Соответственно, мы будем обсуждать вопросы, связанные в том числе с реализацией этапов электоральной кампании и созданием необходимых условий для того, чтобы все требования законодательства выполнялись и наши учащиеся имели возможность в день голосования либо в период досрочного голосования выразить свое мнение.

Также на Совете ректоров обсудили вопросы совершенствования образовательного процесса. В их числе – развитие углубленного высшего образования, а также совместных образовательных программ в рамках международного взаимодействия.