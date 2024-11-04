В Минске стартовал 14-й сезон республиканского молодёжного проекта «100 идей для Беларуси»

Экология, медицина, строительство и даже атомная энергетика – деловые мысли для будущего страны. 4 ноября в Национальной академии наук по-особенному многолюдно – молодые ученые и представители крупнейших учреждений высшего образования. Все собрались на открытие 14-го сезона республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси».

Новый сезон пройдет в четыре этапа: подача заявок, отборочный тур, организация выставок-презентаций и республиканский финал, который состоится 30 апреля 2025 года. Свое начало конкурс «100 идей для Беларуси» берет с сентября 2011 года. С тех пор он стал не только символом молодежного движения, но и важной платформой для научного прогресса. За более чем 13 лет своего существования в копилку проекта вошли тысячи инновационных инициатив: порядка 19 тысяч заявок и около трех с половиной тысяч успешно реализованных идей.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси: Сегодня в Беларуси созданы все условия для того, чтобы реализовать свой инновационный и творческий потенциал у молодежи. Абсолютно все проекты у нас находятся на нашем контроле, которые потом побеждают. И мы очень активно сотрудничаем с комитетом по науке и с предприятиями – заказчиками кадров.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Недобросовестные конкурентные приемы, которые применяют наши западные партнеры, в том числе односторонние рестрикции, иногда направлены на то, чтобы не дать и сдержать где-то развитие, в том числе нашей отечественной науки. Но мы понимаем, что ученые люди – это та категория наших граждан, которая найдет возможность и выход с тем, что есть в нынешний промежуток времени, в тех условиях, а условия созданы уникальные для того, чтобы каждая из отраслей нашей науки получила достойное развитие в будущем.

Помимо торжественного открытия, участники мероприятия смогли ознакомиться с постоянно действующей выставкой «Достижения отечественной науки – производству», где были представлены последние разработки белорусских ученых.