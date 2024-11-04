Лукашенко – чиновникам: Забудьте про эти санкции. Их нет!

На мероприятие были приглашены премьер-министр Роман Головченко, глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, председатель КГБ Иван Тертель и министр иностранных дел Максим Рыженков. Во время разговора Президент отметил, что главное в МИД – торгово-экономические отношения, а уже после – вся политика и дипломатия.

О торгово-экономическом сотрудничестве и в целом о внешней политике Беларуси более предметно говорили на встрече во Дворце Независимости. Президент заслушал доклад о некоторых вопросах кадрового обеспечения системы Министерства иностранных дел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо понимать, что спрос на него будет расти. Надо только вовремя предложить там, где будет расти этот спрос. То есть надо шевелиться для того, чтобы продать на тех рынках, где нас ждут.

Но мы переориентировались, называли когда-то дальней дугой, кроме российского рынка. Ну так мы сегодня и начали осваивать эту дальнюю дугу. Это продовольствие. А чтобы вырастить молоко и мясо, это самое продовольствие, нужны минеральные удобрения и техника. Научитесь, как это делают россияне, гражданскую и военку упаковывать в один пакет, в один конверт упаковывать. Хотите это купить – пожалуйста, мы вам это продадим, но купите у нас и этот товар. И это тоже одно из направлений. Особенно, я говорю, если это продовольствие, так сельхозмашиностроение, которое у нас очень развито. Сельхозмашины надо, минеральное удобрение надо и прочие товары. Поэтому необъятный рынок, который сегодня развивается.