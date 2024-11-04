13 человек вошли в состав областной комиссии по выборам Президента в Гродно

Очередной этап электоральной кампании по выборам Президента. В стране формируют территориальные комиссии. 4 ноября приняты решения о формировании Минской областной, городской и районных комиссий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Образована областная комиссия и в Гродно. В ее состав вошли 13 человек. Это люди с активной гражданской позицией, многие уже имели опыт такой работы.

Они будут заниматься организацией выборов и осуществлять контроль за исполнением требований Избирательного кодекса на территории области. Среди тех, кто вошел в состав комиссии, представители партий и общественных объединений. Кроме этого, один человек был выдвинут путем подачи заявлений граждан.

Елена Пасюта, председатель Гродненского областного Совета депутатов:

Все люди достаточно профессиональные, представляют различные сферы деятельности, различны по возрасту, в том числе и представители молодежи есть в составе комиссии. Надеемся, что, конечно, этот орган, созданный в такой важный период нашей электоральной кампании, будет работать профессионально и успешно.

Уже 6 ноября в Гродно состоится первое заседание областной комиссии. На встрече изберут руководящий состав и рассмотрят ряд организационных вопросов. 4 ноября же принято решение об образовании областной комиссии по выборам Президента в Гомеле.