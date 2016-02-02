20-летняя студентка из Лондона требует от производителя пожизненных поставок шоколада

Разбираясь в проблеме, девушка обнаружила, что не у нее первой возникла такая проблема. Саима даже сослалась на прецедент, имевший место в 1930-х.

Саима Ахмад (письмо компании Nestlé):

Я была очень разочарована покупкой. Ясное дело, что если бы я хотела простую шоколадку, я бы взяла плитку чего-то другого. Если верить рекламе, то именно вафля делает KitKat особенным. Я жду извинений и надеюсь, что впредь вы будете лучше следить за качеством своего продукта. Nestlé очень популярная марка, поэтому такие ошибки недопустимы. Я требую, чтобы на мое письмо ответил не отдел по работе с покупателями, а исполнительный директор Nestlé.

В обращении студентка упрекнула организацию в том, что они не думают о покупателях.

Саима Ахмад (письмо компании Nestlé):

Дело в том, что производитель должен ориентироваться на потребителя. В первую очередь, должна сохраняться технология производства. Если за этим не следить, то продукт может быть испорчен.

Я чувствую, что меня обманным путем лишили денег и заставили купить батончики, не соответствующие рекламе. Мне был причинен материальный и моральный ущерб. Я требую вернуть полную стоимость приобретенной мною упаковки KitKat. Я разочаровалась в Nestlé.