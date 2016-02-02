20-летняя студентка из Лондона требует от производителя пожизненных поставок шоколада

Новости Великобритании. 20-летняя англичанка Саима Ахмад купила упаковку из восьми батончиков KitKat, внутри которых не оказалось вафли. Студентка 2-го курса Королевского колледжа в Лондоне решила написать жалобу компании Nestlé.
Разбираясь в проблеме, девушка обнаружила, что не у нее первой возникла такая проблема. Саима даже сослалась на прецедент, имевший место в 1930-х.
Саима Ахмад (письмо компании Nestlé):
Я была очень разочарована покупкой. Ясное дело, что если бы я хотела простую шоколадку, я бы взяла плитку чего-то другого. Если верить рекламе, то именно вафля делает KitKat особенным. Я жду извинений и надеюсь, что впредь вы будете лучше следить за качеством своего продукта. Nestlé очень популярная марка, поэтому такие ошибки недопустимы. Я требую, чтобы на мое письмо ответил не отдел по работе с покупателями, а исполнительный директор Nestlé.
В обращении студентка упрекнула организацию в том, что они не думают о покупателях.
Саима Ахмад (письмо компании Nestlé):
Дело в том, что производитель должен ориентироваться на потребителя. В первую очередь, должна сохраняться технология производства. Если за этим не следить, то продукт может быть испорчен.
Я чувствую, что меня обманным путем лишили денег и заставили купить батончики, не соответствующие рекламе. Мне был причинен материальный и моральный ущерб. Я требую вернуть полную стоимость приобретенной мною упаковки KitKat. Я разочаровалась в Nestlé.
Но это еще не все.
Саима хочет, чтобы Nestlé до конца жизни поставляла ей батончики.
Если компания согласится на это, девушка может проводить контроль качества продукции. Она настаивает, что эти конфеты ей никогда не приедятся, ведь они ее любимые.
А если Nestlé не удовлетворит ее требования, Ахмад твердо намерена обратиться в суд.
Саима Ахмад (письмо компании Nestlé):
Не исключено, что я предприму дальнейшие действия, если компания не принесет извинения и не предоставит мне компенсацию.
Источник: Daily Mail.