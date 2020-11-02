На Притыцкого появился экспериментальный светфор. Почему там и чем он отличается от обычного?

Новости Беларуси. На улице Притыцкого в Минске светофор оснастили новыми предупреждающими элементами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дополнительные конструкции на специальных колонках синхронно повторяют сигналы светофора. Да и сам автоматический регулировщик движения стал ярче. Как водителями, так и пешеходам его видно издалека.

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

По инициативе столичной Госавтоинспекции на светофорных колонках регулируемого пешеходного перехода на улице Притыцкого вблизи торгового цента «Скала» установлены световые элементы, дублирующие сигналы светофора. Данные нововведения повысят видимость пешеходного перехода для водителей и смогут профилактировать совершение дорожно-транспортных происшествий, в частности наездов на пешеходов.

Локация выбрана не зря, так как в данной зоне достаточно широкие полосы для движения, а также прямое направление, что может провоцировать очередь участников дорожного движения для движения с превышением скоростного режима.