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На Притыцкого появился экспериментальный светфор. Почему там и чем он отличается от обычного?

02 ноября 2020 20:01
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Новости Беларуси. На улице Притыцкого в Минске светофор оснастили новыми предупреждающими элементами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Притыцкого появился экспериментальный светфор. Почему там и чем он отличается от обычного?-1

Дополнительные конструкции на специальных колонках синхронно повторяют сигналы светофора. Да и сам автоматический регулировщик движения стал ярче. Как водителями, так и пешеходам его видно издалека.

На Притыцкого появился экспериментальный светфор. Почему там и чем он отличается от обычного?-4

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
По инициативе столичной Госавтоинспекции на светофорных колонках регулируемого пешеходного перехода на улице Притыцкого вблизи торгового цента «Скала» установлены световые элементы, дублирующие сигналы светофора. Данные нововведения повысят видимость пешеходного перехода для водителей и смогут профилактировать совершение дорожно-транспортных происшествий, в частности наездов на пешеходов.

Локация выбрана не зря, так как в данной зоне достаточно широкие полосы для движения, а также прямое направление, что может провоцировать очередь участников дорожного движения для движения с превышением скоростного режима.

Подобные новшества пока работают на одной улице Минска в качестве эксперимента.

На Притыцкого появился экспериментальный светфор. Почему там и чем он отличается от обычного?-7

Не исключено, что при наличии финансирования такие светофоры могут появиться и на других оживленных артериях столицы. Пока в Госавтоинспекции анализируют ситуацию на этом участке. 

# Улицы Минска # общество # Александра Попова # Фотофакт

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