На поля выйдут более трёхсот комбайнов. В Витебской области аграрии готовятся к летним работам

На поля региона выйдут более 300 кормоуборочных комбайнов. Некоторые из них капитально отремонтированы непосредственно к сезону. К слову, на реновацию восьми комбайнов было затрачено около 500 тысяч рублей, что эквивалентно покупке всего лишь одной аналогичной машины. Изношенная техника восстанавливается за счет средств областного бюджета.

Василий Цыбульский, главный инженер сельхозпредприятия «Коханово-Агро»:

Это уже вторая единица, которую мы получаем за два года. Первую в том году мы получили. Показала себя очень хорошо при работе на кормозаготовке. Проблем практически не было. Жизнь комбайна продлена еще на какой-то период времени. Я думаю, что и относиться будем к этому с пониманием, будем проводить и ТО с бережным и качественным подходом.