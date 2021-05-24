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На поля выйдут более трёхсот комбайнов. В Витебской области аграрии готовятся к летним работам

24 мая 2021 06:29
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Новости Беларуси. Летними хлопотами уже живут белорусские аграрии. Заготовку трав, например, в Витебской области планируют на начало июня. Фронт работ – более 200 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На поля выйдут более трёхсот комбайнов. В Витебской области аграрии готовятся к летним работам -1

На поля региона выйдут более 300 кормоуборочных комбайнов. Некоторые из них капитально отремонтированы непосредственно к сезону. К слову, на реновацию восьми комбайнов было затрачено около 500 тысяч рублей, что эквивалентно покупке всего лишь одной аналогичной машины. Изношенная техника восстанавливается за счет средств областного бюджета.

На поля выйдут более трёхсот комбайнов. В Витебской области аграрии готовятся к летним работам -4

Василий Цыбульский, главный инженер сельхозпредприятия «Коханово-Агро»:
Это уже вторая единица, которую мы получаем за два года. Первую в том году мы получили. Показала себя очень хорошо при работе на кормозаготовке. Проблем практически не было. Жизнь комбайна продлена еще на какой-то период времени. Я думаю, что и относиться будем к этому с пониманием, будем проводить и ТО с бережным и качественным подходом.

На поля выйдут более трёхсот комбайнов. В Витебской области аграрии готовятся к летним работам -7

Всего в 2021 году в Витебской области отремонтировано более 200 единиц сельскохозяйственной техники. В листе ожидания – еще десятки машин.

# Сельское хозяйство # общество # Василий Цыбульский # Фотофакт

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