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На полках – более тысячи книг. В Минском районе открылся крупный книжный магазин

22 марта 2018 07:09
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Новости Беларуси. Интерес белорусов к печатной книге растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так считают специалисты, а практика подтверждает.

Так, в Минском районе открылся крупный книжный магазин. На полках представлено более тысячи книг: это историческая, детская, учебная и специализированная литература. Отдельный стеллаж посвящен белорусской классике и современной поэзии.

На полках – более тысячи книг. В Минском районе открылся крупный книжный магазин-1

На полках – более тысячи книг. В Минском районе открылся крупный книжный магазин-3

По мнению специалистов, произведения отечественных авторов в последние несколько лет – самые читаемые.

На полках – более тысячи книг. В Минском районе открылся крупный книжный магазин-6

Елена Павлова, начальник управления Министерства информации Беларуси:
Мы ездим за границу, мы видим тенденции на книжных выставках. Во многих странах был всплеск электронной книги, а сейчас он приостановился. Останется детская книга, останется в любом случае раритетная книга.

Только в 2017 году в стране было издано более 9,5 тысяч книг. К слову, почти каждое пятое издание выпущено на белорусском языке.

# общество # Фотофакт # Книги # Елена Павлова

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