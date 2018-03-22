На полках – более тысячи книг. В Минском районе открылся крупный книжный магазин

Так, в Минском районе открылся крупный книжный магазин. На полках представлено более тысячи книг: это историческая, детская, учебная и специализированная литература. Отдельный стеллаж посвящен белорусской классике и современной поэзии.

Новости Беларуси. Интерес белорусов к печатной книге растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так считают специалисты, а практика подтверждает.

По мнению специалистов, произведения отечественных авторов в последние несколько лет – самые читаемые.

Елена Павлова, начальник управления Министерства информации Беларуси:

Мы ездим за границу, мы видим тенденции на книжных выставках. Во многих странах был всплеск электронной книги, а сейчас он приостановился. Останется детская книга, останется в любом случае раритетная книга.

Только в 2017 году в стране было издано более 9,5 тысяч книг. К слову, почти каждое пятое издание выпущено на белорусском языке.