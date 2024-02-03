На полигоне Брестский прошли учения подразделения 38‑й десантно-штурмовой бригады

Батальонное тактическое учение с одним из подразделений 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады прошло на полигоне Брестский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поиск, блокирование и уничтожение условного противника – такие задачи были поставлены перед десантниками. Продемонстрировать свои навыки и профессионализм военнослужащим предстояло не только в дневное, но и ночное время. Автоматы, пулеметы, винтовки, гранатометы – в ходе маневров бойцы отрабатывали навыки ведения огня из разнообразного оружия.

Была поставлена роте задача – заменить 1-ю роту на своих позициях. Выдвинулся из района сосредоточения в боевых порядках поотделенно сменили 1-ю роту на рубежах с целью не допустить проникновение противника в глубину обороны батальона. Работали всем видом стрелкового вооружения, также при поддержке минометов, АГСов, боевых машин поражали воздушные цели.