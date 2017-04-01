300 участников из Беларуси, Польши, России и Украины официально открыли туристический сезон в Гродненской области

Новости Беларуси. И снова к событиям в нашей стране. Гродненскую область можно назвать безвизовым центром Европы. Только в прошлые выходные на Августовском канале побывало более 700 иностранцев. И эта цифра будет только расти – сегодня на канале более 300 участников из Беларуси, Польши, России и Украины официально открыли туристический сезон. Профессионалы и любители, туристы и простые зрители – всех объединил 42-ой международный.

Пиратская тематика – ноу-хау фестиваля! Но всё же в этом туристическом сезоне главные – бобры. Именно они придали берегам Осташанки причудливый узор и сделали маршрут подобный горным рекам.

Фестиваль открыла презентация скульптуры.

Начало положено, теперь вперёд – оценивать труд бобров. Старт дан одиночным сплавам на байдарках. Нервы на пределе. На каждом вираже – буря эмоций и мастерское маневрирование.

Александра Тарасенко, участник фестиваля (Могилёв):

Вроде как не сложная, но трасса прикольная. Длинная слишком.

Николай Ясюк настраивается перед водным путешествием. Спортсмен приехал в Гродненскую область из украинского города Волынь. 520 километров не расстояние для истинной жажды экстрима.