300 участников из Беларуси, Польши, России и Украины официально открыли туристический сезон в Гродненской области
Новости Беларуси. И снова к событиям в нашей стране. Гродненскую область можно назвать безвизовым центром Европы. Только в прошлые выходные на Августовском канале побывало более 700 иностранцев. И эта цифра будет только расти – сегодня на канале более 300 участников из Беларуси, Польши, России и Украины официально открыли туристический сезон. Профессионалы и любители, туристы и простые зрители – всех объединил 42-ой международный.
Пиратская тематика – ноу-хау фестиваля! Но всё же в этом туристическом сезоне главные – бобры. Именно они придали берегам Осташанки причудливый узор и сделали маршрут подобный горным рекам.
Фестиваль открыла презентация скульптуры.
Начало положено, теперь вперёд – оценивать труд бобров. Старт дан одиночным сплавам на байдарках. Нервы на пределе. На каждом вираже – буря эмоций и мастерское маневрирование.
Александра Тарасенко, участник фестиваля (Могилёв):
Вроде как не сложная, но трасса прикольная. Длинная слишком.
Николай Ясюк настраивается перед водным путешествием. Спортсмен приехал в Гродненскую область из украинского города Волынь. 520 километров не расстояние для истинной жажды экстрима.
Николай Ясюк, участник фестиваля (Украина):
Мы и не знали, что здесь могут быть такие прекрасные условия для занятий водным туризмом. Очень такая трасса не простая, но именно она для спортсменов очень интересная.
Главное испытание – 12-километровый марафон.
Для соревнования с элементами ориентирования идеально подошла река Чёрная Ганьча. Эту водную артерию хорошо знают и в соседней стране. Поляки на белорусской стороне Августовского канала почувствовали себя, как дома. Даже виза не потребовалась.
Дарьюш Зызало, участник фестиваля (Польша):
Это очень удобный способ, упрощённый. Безвизовый режим будет способствовать качественному туристическому движению летом. Тем более, планируется открыть водный маршрут, который свяжет польский Августов с Немново, с выходом на Гродно и дальше на Литву в Друскининкай.
Активный туризм сегодня мировой тренд. Всё больше туроператоров включают его в свой пакет предложений. Байдарки среди туристов стали особенно популярны в последние годы. Экстремальный вид спорта не для слабаков.
На Августовском канале испытать себя может каждый.
Лето-2017 обещает быть насыщенным. Августовский канал очищен, шлюзы отремонтированы – не за горами начало судоходства. Организаторы уверены, с открытием водного туристического сезона безвизовая зона страны станет рекордсменом по приему иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.