Накануне Пасхи в Минске открылся Вербный кирмаш

Новости Беларуси. А в Минске сегодня открылся Православный Вербный кирмаш. Накануне главного православного праздника – Пасхи – выставка собрала представителей более сотни монастырей и приходов из Беларуси, России, Украины, Сербиии, Израиля и Греции.

В белорусскую столицу привезли иконы, которые наиболее почитают верующие, и изделия монахов святых мест.

На ярмарке можно приобрести украшения, блюда к праздничному столу и другие пасхальные атрибуты.

Детям предлагают поучаствовать в мастер-классах.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Сегодня открываем наш Вербный кирмаш в городе Минске.