Как стать хорошим отцом и стоит ли менять свой образ жизни. Папа-школы в Минске – в помощь молодым отцам

У многих мужчин с рождением ребенка жизнь меняется практически так же радикально, как и у женщин. Отцовство для них – ежедневный ответственный труд. В связи с этим возникает много вопросов. Стоит ли менять свой образ жизни? Что нужно для этого сделать? Как стать по-настоящему хорошим отцом? Оказывается, в столице есть специальные папа-школы, где можно найти ответы на актуальные вопросы отцовства. Александр – отец двоих детей: 9-летней Алеси и 13-летнего Никиты. В папа-школу его пригласил друг около полугода назад. Как признается мужчина, школа помогла прийти к осознанию многих важных вещей, касающихся семьи.

Александр Крайко:

В небольшой аудитории, где 5-6 человек, где достаточно откровенные темы могут затрагиваться, взаимоотношения с детьми, внутри семьи. И это дает возможность иногда раскрыться, но в то же время это дает возможность поднять проблемы, которые существуют, которые в принципе человек может не замечать. Семья стала еще счастливее, а решение многих бытовых вопросов упростилось, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Елена Крайко:

Когда папа может на себя взять большую часть вот этих семейных мероприятий, каких-то занятий с детьми, тех же прогулок, это очень здорово и это дает возможность маме почувствовать себя такой полноценной девушкой, женщиной. В Минске проект папа-школ стартовал в 2009 году. Занятия проходят в душевной обстановке. Папы со стажем и те, кто только готовятся ими стать, делятся опытом, обсуждают вопросы, касающиеся семейной жизни. Женщины в папа-школе – гости не частые, они могут быть приглашены лишь в качестве экспертов. Важно, что все основано на искреннем желании выслушать и помочь. Мужчины с уважением относятся к проблемам друг друга.

Вячеслав Щерба, председатель правления Республиканского благотворительного общественного объединения «Клуб львов»:

Папа-школа оказывает только позитивное влияние на саму жизнь семьи, на интеграцию семьи, на то, чтобы семья была консолидирована в решении каких-то вопросов. Как правило, это сопутствует появлению новых детей в семье, потому что семья становится крепкой, многие вопросы обсуждаются, которые обсуждаются в папа-школах, укрепляют семью и дают возможность для ее развития, для развития творческих способностей каждого из ее членов. Помимо всего прочего папа-школы организуют мероприятия, которые способствуют сплочению семей. Это может быть футбол, боулинг, чемпионат по дартсу. Участники соревнуются друг с другом, знакомятся и впоследствии дружат семьями. Болеть за папу на субботнем мероприятии пришли супруга и крошка София. Кстати, Антонина сама предложила Ярославу пойти в папа-школу, за что муж ей очень благодарен.

Ярослав Кирей:

Родители должны проводить с детьми побольше времени, в игровой форме, просто в познавательной, общаться с другими детьми, родителями. А так как здесь все мы объединены общей мыслью, в принципе, встречаешься не просто с чужими непонятными людьми, а уже есть общая мысль и цель у всех родителей и детей, которые сегодня пришли. Помимо развлекательных мероприятий в рамках папа-школ проходят различные семинары, на которых присутствуют иностранные гости из России, Украины и Швеции. В этих странах подобные проекты работают уже почти два десятилетия. К примеру, на последнем мотивационном семинаре поднимались вопросы об учреждении праздника «День отца», обсуждались плюсы и минусы отцовского декретного отпуска по уходу за ребенком.

Ирина Альховка, председатель правления МОО «Гендерные перспективы»:

Вижу свою роль в том, чтобы рассказать, почему гендерное равенство может быть выгодно для мужчин. Почему распределение обязанностей партнерши с супругом может укрепить семейные отношения. Почему равенство может стать такой же ценностью семьи, как и соблюдение традиций. По данным Белстата, женщины тратят на домашнее хозяйство и воспитание детей в два раза больше времени, чем мужчины. Одновременно многие папы лишаются семейной вовлеченности, теряют эмоциональный контакт со своими чадами. В мире же около 70 стран предлагают папам специальный отпуск для общения с детьми. Матс Берггрен – один из тех, благодаря кому в Беларуси прижилась идея папа-школ. Он воспитывает четверых детей и является активным участником папа-школ в Швеции. Однако Матс уверен: это лишь начало пути, предстоит сделать еще очень много в формировании осознанного отцовства у мужчин. Одна из идей, которую поддержал Матс, – возможность декретного отпуска для отцов.

Матс Берггрен, руководитель шведско-белорусского проекта «Организация mаn»:

В Швеции мы уже достаточно давно имеем возможность брать отпуск в связи с рождением ребенка. И порядка 80% всех шведских отцов пользуются этой возможностью и проводят с малышом в течение первых дней его жизни в среднем где-то 2,5-3 месяца. Конечно, этот процесс занял достаточно длительное время, потому что мужчинам в Швеции тоже было непривычно, чтобы оставаться дома, ухаживать за малышом. Было принято, что мужчина зарабатывает деньги, а семьей, детьми занимается женщина. Хотя этот процесс занял порядка 25-30 лет, мы продвинулись все-таки достаточно далеко в вопросах равенства полов. И на сегодня достаточно большая доля мужчин пользуется возможностью взять отпуск по уходу за ребенком. Минчанин Константин Томашевич – счастливый папа близняшек Тимофея и Матвея, недавно мужскую компанию пополнил очаровательный Федя. Для воспитания старших мальчиков мужчина ушел в декретный отпуск. Основной причиной послужило здоровье супруги. После родов возникли проблемы со спиной. Папа смело взялся за сложные обязанности и быстро освоил и смену памперсов, и пеленание, и кормление из бутылочек. В двойном объеме.