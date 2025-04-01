На плацу Минской военной комендатуры проходят тренировки пешей колонны к параду 9 Мая

В стране продолжается подготовка к военному параду в честь 80-летия Великой Победы. Интенсивные тренировки пешей колонны проходят на плацу Минской военной комендатуры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего их запланировано 18. Основная задача занятий – провести слаживание парадных расчетов. Это уже второй этап подготовки к параду. Первый проходил в пунктах постоянной дислокации воинских частей. Военные, суворовцы, спасатели и весь силовой блок готовятся показать 9 Мая свою строевую выправку. На тренировках оттачивают шаг около 30 пеших парадных расчетов, а это более 4 000 военнослужащих.

Александр Науменко, заместитель министра обороны Беларуси:

Историческая часть парада будет открываться проходом военнослужащих с вымпелами фронтов, которые освобождали Республику Беларусь. Кроме того, будут пронесены знамена соединениий и воинских частей, исторические знамена. Также ряд пеших парадных расчетов, которые будут представлять собой фрагменты, в какой-то степени, именно парада Победы, который прошел в 1945 году в Москве.

Ожидается, что участие в параде примут иностранные расчеты. Приглашены военнослужащие из дружественных стран – России и Китая, а также знаменные группы с государственными флагами республик СНГ. Частично подтверждение об участии ряда стран уже получено.