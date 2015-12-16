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На пересечении проспекта Дзержинского и улицы Семашко в Минске появится новое общежитие — проект китайских строителей

16 декабря 2015 07:38
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Новости Беларуси. Китайские инвестиции — в студенческую деревню. На пересечении проспекта Дзержинского и улицы Семашко в Минске появится новое общежитие. Проект китайских строителей уже готов: в корпусе предусмотрены тренажерный зал, кафе и вся для людей с ограниченными возможностями. Проект оценивается в 40 миллионов долларов. Общежитие, в котором будет жить около тысячи студентов, построят в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рудый, заместитель министра образования Республики Беларусь:
Это общежитие строится для БНТУ при поддержке БНТУ, в первую очередь инженерной и организационной. Проживать там будут студенты БНТУ. Как белорусские студенты, так и студенты, которые будут обучаться в БНТУ с Китайской Народной Республики.    

# общество # Общежития в Минске # Сергей Рудый

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