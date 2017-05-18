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На перекрестке Ульяновская–Ленина в Минске обозначили поворот прямо на трамвайных путях

18 мая 2017 20:52
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Новости Беларуси. Разъехаться на одном из оживленных перекрестков Минска теперь стало проще.

Григорий Азаренок, СТВ:
Дела дорожные. На перекрестке Ульяновская–Ленина изменили разметку.

На перекрестке Ульяновская–Ленина в Минске обозначили поворот прямо на трамвайных путях-1

Раньше здесь частенько случались аварии, при повороте машинам попросту не хватало места.

Теперь со стороны Первомайской в направлении Ленина прямо на трамвайных путях обозначили левый поворот.

В ГАИ отметили, что проехать этот перекресток теперь стало значительно быстрее и безопаснее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Улицы Минска # Фотофакт # Григорий Азарёнок

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