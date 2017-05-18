На перекрестке Ульяновская–Ленина в Минске обозначили поворот прямо на трамвайных путях

Новости Беларуси. Разъехаться на одном из оживленных перекрестков Минска теперь стало проще.
Григорий Азаренок, СТВ:
Дела дорожные. На перекрестке Ульяновская–Ленина изменили разметку.
Новости Беларуси. Разъехаться на одном из оживленных перекрестков Минска теперь стало проще.
Григорий Азаренок, СТВ:
Дела дорожные. На перекрестке Ульяновская–Ленина изменили разметку.
Раньше здесь частенько случались аварии, при повороте машинам попросту не хватало места.
Теперь со стороны Первомайской в направлении Ленина прямо на трамвайных путях обозначили левый поворот.
В ГАИ отметили, что проехать этот перекресток теперь стало значительно быстрее и безопаснее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.