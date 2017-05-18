На перекрестке Ульяновская–Ленина в Минске обозначили поворот прямо на трамвайных путях

Новости Беларуси. Разъехаться на одном из оживленных перекрестков Минска теперь стало проще.

Раньше здесь частенько случались аварии, при повороте машинам попросту не хватало места.

Теперь со стороны Первомайской в направлении Ленина прямо на трамвайных путях обозначили левый поворот.

В ГАИ отметили, что проехать этот перекресток теперь стало значительно быстрее и безопаснее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.