Слышим как хотят по-русски говорить представители очень далеких стран: конкурс «Цицероний 2017»

Новости Беларуси. Международный конкурс ораторского мастерства «Цицероний» проходит в Минске. В сражении на словах участвуют полсотни студентов. Прежде, чем попасть в финал, они проходили серьезный отбор.

Каждому оратору дано 3 минуты, чтобы раскрыть тему «События, люди и их дела».

Примечательно, что среди участников много иностранцев. Есть ораторы из Венесуэлы, Китая и Нигерии. На изучение великого и могучего у них ушли годы.

Рикардо Грагел, участник конкурса «Цицероний 2017» (Венесуэла):

Я знаю английский, испанский и русский. Он сложнее и богаче. Падежам наши преподаватели нас учили – очень сложно.