Слышим как хотят по-русски говорить представители очень далеких стран: конкурс «Цицероний 2017»
Новости Беларуси. Международный конкурс ораторского мастерства «Цицероний» проходит в Минске. В сражении на словах участвуют полсотни студентов. Прежде, чем попасть в финал, они проходили серьезный отбор.
Каждому оратору дано 3 минуты, чтобы раскрыть тему «События, люди и их дела».
Примечательно, что среди участников много иностранцев. Есть ораторы из Венесуэлы, Китая и Нигерии. На изучение великого и могучего у них ушли годы.
Рикардо Грагел, участник конкурса «Цицероний 2017» (Венесуэла):
Я знаю английский, испанский и русский. Он сложнее и богаче. Падежам наши преподаватели нас учили – очень сложно.
Василий Голубев, организатор конкурса «Цицероний 2017», профессор кафедры психологии и педагогики Академии МВД Республики Беларусь:
Стало интересно, потому что мы слышим не только традиционное говорение наших, белорусских людей.
Но мы слышим уже как разговаривают, интонируют, хотят по-русски говорить представители очень далеких стран. Это очень интересно.
Во второй тур пройдут лишь 12 участников. Им придется дискутировать и экспромтом отвечать на вопросы из зала. В жюри приглашены преподаватели, юристы и журналисты.
Павел Кикель, член жюри конкурса «Цицероний 2017», доктор философских наук:
Если письменная речь – это точность, то красноречие – умение убеждать.
И как человек убедит меня, члена жюри, в том, что он говорит правду – вот это главный критерий.
Впервые конкурс провели в 2000 году среди курсантов Академии МВД. Но со временем он приобрел статус международного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 17 лет в красноречии здесь соревновались представители 30 стран.