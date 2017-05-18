К мониторингу цен подключатся профсоюзы Беларуси

Новости Беларуси. Контроль за ценами в Беларуси будет усилен. К мониторингу за торговыми точками подключатся профсоюзы. О совместной работе 18 мая говорили руководство ФПБ и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Главная задача – не допустить завышения стоимости. В профильном ведомстве рассматривают каждый факт необоснованного увеличения цен. Во время работы горячей линии сюда поступило 200 обращений.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Мы анализируем эту ситуацию, видим, на какие товары, услуги цены имеют тенденцию к росту, и пытаемся разобраться на основании законодательства, конечно же, с каждым фактом повышения цен.