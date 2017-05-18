К мониторингу цен подключатся профсоюзы Беларуси

Новости Беларуси. Контроль за ценами в Беларуси будет усилен. К мониторингу за торговыми точками подключатся профсоюзы. О совместной работе 18 мая говорили руководство ФПБ и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Главная задача – не допустить завышения стоимости. В профильном ведомстве рассматривают каждый факт необоснованного увеличения цен.
Во время работы горячей линии сюда поступило 200 обращений.
Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Мы анализируем эту ситуацию, видим, на какие товары, услуги цены имеют тенденцию к росту, и пытаемся разобраться на основании законодательства, конечно же, с каждым фактом повышения цен.
5 апреля по инициативе Миниторга была открыта горячая линия.
Мы довольны результатом. Почти за 2 месяца мы получили 200 обращений.
При Федерации профосюзов уже создана рабочая группа. Анализ цен планируют проводить во всех регионах страны, далее результаты сравнят с официальной статистикой и представят в правительство. О необходимости контроля над ценами, напоминаем, высказался Президент в Послании белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства потребовал в 2017 году не допустить существенного роста стоимости товаров и услуг.