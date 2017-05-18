Изменение цены не предполагается ни сейчас, ни в ближайшем будущем: в 2017 сахар не подорожает
Новости Беларуси. Белорусские производители в 2017 году не планируют повышать цены на сахар. Такую позицию озвучили 18 мая в концерне «Белгоспищепром». Последний раз стоимость сладкого товара увеличивалась в 2016 году из-за повышения цен на сахарную свеклу. Во сколько обойдется домашнее варенье в нынешнем сезоне – узнавали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вишневое, малиновое, клубничное... Только варенья в этой семье закатывают не менее трех десятков банок в год. Так что урожай заготовок напрямую зависит от ценового вопроса ингредиентов.
Марина Кучкалрова, жительница агрогородка Должа:
Мы покупаем килограмм 50, потому что делаем варенье, закатки, компоты всякие. Даже чтобы огурцы закатать нужен сахар. Поэтому, конечно, меня это беспокоит: какой будет урожай, какой будет цена.
Несладко от цен на сахар белорусам стало в 2016 году: стоимость ходового у хозяек товара увеличилась сразу на четверть.
Меж тем, производители поясняют: подорожание сахара прежде всего связано с повышением цен на сахарную свеклу более чем на 20%. Плюс к этому – торговая надбавка. Впрочем, в 2017 году производители заверяют: роста цен на сладкий песок не будет.
Марина Михальцевич, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:
Не смотря на то, что сегодня принято решение Министерством сельского хозяйства – будет поднята цена на 11,2% на сахарную свеклу,
мы сегодня не планируем повышать цену на сахар.
Цены на отпуск продукции – один из основных вопросов для этого сахарного комбината. С одной стороны это прибыль завода, с другой – вопрос сбыта. Завысить цены – значит уступить дорогу конкурентам. Жаркая пора здесь начнется вопреки погоде в сентябре, когда созреет сахарная свекла. А пока специалисты прогнозируют урожай.
В этом году его ожидают на 10% больше по сравнению с прошлым.
Дмитрий Коневич, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам сахарного комбината:
Основной удельный вес в ценообразовании на сахар занимает, конечно же, сырье, сахарная свекла. Ее удельный вес в цене более 80%. Максимальная цена на сахар для нас ограничена.
Поэтому сахарные комбинаты при изменении ценообразования согласовывают свою цену с Министерством экономики.
Последний раз цена на сахар изменялась в августе прошлого года. В этом году стабильные условия, поэтому изменение цены не предполагается ни сейчас, ни в ближайшем будущем. С февраля этого года для наших крупных покупателей мы даже стали предоставлять оптовую скидку.
Тем временем за пару десятков километров главный агроном СПК Иван Головенко внимательно осматривает всходы сахарной свеклы.
Иван Головенко, главный агроном СПК «Прогресс-Вертелишки»:
Это первая пара настоящих листьев, вот уже появляется вторая пара настоящих листьев.
Переменчивое настроение этой весны пощекотало нервы аграриям.
За 20 лет работы Иван Головенко такой сложный март встретил, пожалуй, впервые. Сеять сахарную свеклу из-за холодов и дождей пришлось позже. Недели ожидания, наконец – ряды зеленых ростков. Сейчас дождя бы!
Иван Головенко:
Сейчас ведем уход, вот уже вторая обработка гербицидами. В принципе, густоты для того, чтобы сформировать максимальный урожай, достаточно, хватает. От 90 до 105-110 тысяч густота посевов.
Пока же на прилавках белорусский сахар старого урожая по привычной цене. К примеру, в этом магазине 1 рубль 85 копеек за килограмм «песка» вне зависимости от производителя. Розничные ритейлеры приоткрывают небольшую тайну.
В июле-августе по традиции не обойдется без акций на сладкий товар.
Уже сейчас совместно с производителями прорабатываются выгодные предложения.
Андрей Судаков, региональный руководитель торговой компании:
Белорусский сахар – это своего рода бренд. В удельном весе ассортимента порядка у нас 80% занимает именно сахар белорусского производства.
Меж тем, сезон сладких заготовок белорусские хозяйки начнут открывать уже в конце июня. Так что цены на планах не отразятся.