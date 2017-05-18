Изменение цены не предполагается ни сейчас, ни в ближайшем будущем: в 2017 сахар не подорожает

Новости Беларуси. Белорусские производители в 2017 году не планируют повышать цены на сахар. Такую позицию озвучили 18 мая в концерне «Белгоспищепром». Последний раз стоимость сладкого товара увеличивалась в 2016 году из-за повышения цен на сахарную свеклу. Во сколько обойдется домашнее варенье в нынешнем сезоне – узнавали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вишневое, малиновое, клубничное... Только варенья в этой семье закатывают не менее трех десятков банок в год. Так что урожай заготовок напрямую зависит от ценового вопроса ингредиентов.

Марина Кучкалрова, жительница агрогородка Должа:

Мы покупаем килограмм 50, потому что делаем варенье, закатки, компоты всякие. Даже чтобы огурцы закатать нужен сахар. Поэтому, конечно, меня это беспокоит: какой будет урожай, какой будет цена.

Несладко от цен на сахар белорусам стало в 2016 году: стоимость ходового у хозяек товара увеличилась сразу на четверть.

Меж тем, производители поясняют: подорожание сахара прежде всего связано с повышением цен на сахарную свеклу более чем на 20%. Плюс к этому – торговая надбавка. Впрочем, в 2017 году производители заверяют: роста цен на сладкий песок не будет.