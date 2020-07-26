Михаил Веллер: «Такого засилья олигархов, посмотрите на Украину и Россию, в Беларуси нет»

Новости Беларуси. Сравним ВВП Украины и Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Сравним ВВП Украины и Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец:
Мы 65-е в мире с показателем в 19 941 доллар на душу населения. Украина – 112-я: 9 287 долларов на человека. По итогам 2018 года номинальный ВВП на душу населения там составил 3 867 долларов. По этому показателю Украина была предпоследней в Европе. Что интересно: ниже – Молдова. Там, спустя год после событий у соседей, также меняли власть с помощью цветных технологий. Массовые протесты и узнаваемые символы как механизм, смена действующей власти. Как результат – вот это вот все.
К слову, три постмайдановских года ВВП на душу населения в Украине был в два раза ниже, чем до майдана. В Беларуси таких падений ВВП не было – показатель растет ежегодно. По индексу человеческого развития страна занимает второе место в СНГ. Сразу после России, сразу перед Казахстаном. Заметьте – между двумя государствами, обладающими серьезными природными богатствами.
И еще несколько слов об Украине. По оценкам Bloomberg и The Economist, Украина вошла в пятерку стран, имеющих самые «несчастные» экономики мира и была лидером в рейтинге стран с наихудшей экономикой соответственно. В июне 2016 года глава Национального банка Украины Гонтарева заявила, что за последние два года украинская экономика испытала самый глубокий за время независимости кризис. К 2018-му страна потеряла 20 % промышленного производства, структура экономики изменилась практически полностью. Кризис промышленного производства привел к росту безработицы.
Показательными для оценки состояния экономики Украины являются два прогноза. Первый был дан в феврале 2019 года представителем Всемирного банка. В соответствии с ним Украине нужно полвека, чтобы догнать Польшу.
Второй – уже в феврале 2020 года – дал украинский министр развития экономики Милованов. Согласно ему Украине, чтобы догнать Беларусь, нужно 50 лет и 100 миллиардов долларов.
В Украине во время майдана обещали: в страну зайдут 700 миллиардов долларов инвестиций. На словах обещали. В итоге в 2014 году вложено 53 миллиарда иностранных инвестиций, в 2019 – 34,5 миллиарда. Вот так это выглядит на деле. Как видите, понимают это и сами украинцы. Цитаты чиновников красноречивы.
Понимают это и на Востоке. На днях Веллер посвятил в своем стриме несколько минут событиям в Беларуси. Его оценка также весьма показательна.
Михаил Веллер, писатель (Россия):
Таких коррупционных скандалов, как российский и украинский, в Беларуси все-таки не наблюдалось. Такого засилья олигархов – посмотрите на Украину и Россию – в Беларуси нет. Если мы возьмем уровень жизни белорусских трудящихся, то они получают гораздо более справедливую долю от общего пирога, чем в России. Посмотрите на белорусские дороги, посмотрите на белорусское снабжение – посмотрите на белорусское все, между прочим. И это в плюс.
Теперь представим, что к власти приходят совершенно нормальные демократы и по законам рынка проводят приватизацию убыточных предприятий. Что происходит дальше? Дальше они идут к чертовой матери на продажу с молотка. Потому что выгоднее продать, деньги положить в карман и свалить в Америку, как у нас делали десятки тысяч людей. Понимаете ли, какая история.
В данном конкретном случае Лукашенко при всех своих недостатках есть наилучший вариант для Беларуси, на которую Кремль, Москва, российский олигархат точат зубы давно, требуя что? Устрой приватизацию всего ценного и открытые торги, тогда мы все это скупим, а остальное – не твое собачье дело, ты нищим не останешься. Вот, я вам обнажаю корни этой структуры. Так что в данном конкретном случае я решительно на стороне Лукашенко, потому что иначе разворуют, я повторяю, точно также, как в братских России и Украине.