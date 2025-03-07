Лукашенко: будут и санкции, но санкции – это время возможностей

Во Дворце Независимости прошли переговоры с премьер-министром и председателем Государственного административного совета этой страны, которая тоже, как и Минск, отлично знает, что такое санкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, быть может, это, действительно, повод «нащупать» направления совместного роста?

Это глобальное пространство, сотрудничество, шанхайская семья. С 2024 года мы попали в десятку. Регион Индийского океана ощущает приятный бриз БРИКСА, а в АСЕАН Беларусь на межпарламентской площадке в статусе наблюдателя. Мьянма, член этой организации. 7 марта в парламенте успели обсудить это направление деятельности.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас схожие взгляды на международные отношения и на будущее миропорядка. Как Беларусь, так и Мьянма выступают за справедливый многополярный мир, где международные отношения будут основаны на принципах уважения к суверенитету государств, принципах невмешательства в политические дела, принципах свободной, взаимовыгодной торговли и сотрудничества. В Мьянме сейчас ситуация непростая, и этот визит в Минск как элемент поддержки для страны из юго-восточной Азии. Для нас это реализация курса по диверсификации экспорта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Естественно, что все, что вы будете делать, будет кому-то не нравиться. Будут и санкции, которые есть у нас и у вас. Но санкции – это время возможностей. Поэтому мы договорились с вами воспользоваться этими возможностями и усилить, углубить наши отношения между государствами. И мы это сделаем. Мин Аун Хлайн, председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма:

Это правда. Санкции – это возможность. Страны объединяются и могут мощно противостоять тем странам, которые ввели санкции. Они думают, что если используют давление в виде санкций, то получат результат. Но это не так. Это приводит только к конфликтам.

Итоги двухсторонних переговоров. Пакет документов. Три соглашения о защите секретной информации, в сфере юстиции и спорта. И два меморандума, самые практические между аграриями. Промышленники анонсировали поставки грузовиков, говорят о проектах фармацевтики и научной сферы. Во время визита лидера Мьянмы подписано более 15 контрактов и меморандумов в области торгово-экономического сотрудничества. Открывая Беларусь для детей Мьянмы, готовя студентов и специалистов, мы создаем потенциал на будущее. Пока товарооборот между странами равняется товарообороту между нами и российским регионом. Доверительные отношения принесут свои результаты. Премьер-министр Мьянмы вручил Президенту Беларуси орден Союза Мьянмы I степени. По нашему – Звезду Героя.