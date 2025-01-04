В Солигорске открыли мурал «Будущее Беларуси в твоих руках»

Этот день навсегда вписан в историю Солигорска. Сегодня торжественно открыли красочный арт-объект – это подарок жителям города от «Марафона единства». Мурал «Будущее Беларуси в твоих руках» украсил одну из многоэтажек на проспекте Мира. Смысл картины, как и ее новая прописка – символичны. Проспект назван в честь международного движения за мир на земле. А красочное панно, как еще одно напоминание – будущее нашей страны в руках каждого из нас.

Появился такой красочный, молодежный мурал, который не раз нам доказывает главное, что мы вместе.

Это здорово. Своеобразная такая связь поколений. Эти ценности очень важны и мы рады, что «Марафон единства» к нам приехал в наш родной город.

Диалог без галстуков и запретных тем. В программе «Марафона единства» – традиционная «Знаковая встреча». О большой сцене, новых возможностях для талантливых белорусов и о том, как создавались известные на всю страну телепроекты – солигорчанам рассказывали известные артисты и журналисты. Когда зажигаются звезды? – главный вопрос диалога.

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Беларуси:

Мне кажется, что предстоящие года два будут года серьезного роста количества артистов и популярных артистов. А кого поддержать, а кого не поддержать – это такой вопрос серьезный, а вот когда человек сам рвется и пробивается. Я, скорее всего, буду работать именно с таким человеком, который пробивается, у которого горят глаза.

Валерий Шмат, заслуженный артист Беларуси:

На «Знаковой встрече» мы говорим о волнующих вещах, процессах проходящих в стране, за рубежом, даже в душах и сердцах людей. Ведь все, что происходит вокруг нас – происходит и внутри нас, кипит и мы это не можем выразить.

Проверить свои знания о родной стране, ее традициях и достижениях жители Солигорска смогли в интерактивном квесте «Это все мое родное». Вопросы об истории, блюдах, культуре и белорусских брендах – 10 станций и столько же тематических заданий. Главный приз – билеты на гала-концерт «Время выбрало нас», который станет громким и финальным аккордом праздника в Солигорске.