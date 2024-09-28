На Октябрьской площади Минска проходит выставка ко Дню машиностроителя

Промышленность – настоящая гордость Беларуси. Промпроизводство формирует более четверти ВВП страны. 27,5 % – показатели минувшего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако так было не всегда. Поворотным моментом стал 1996 год, когда в стране была остановлена так называемая разбойная приватизация. Это судьбоносное решение Президента стало отправной точкой для развития отечественной промышленности. За 30 лет, сравнительно небольшой период, отрасль набрала мощь: продукты питания, одежда, обувь, мебель, техника, лекарства, автомобили – товары с пометкой «Сделано в Беларуси» пользуются огромным спросом и поставляются более чем в сотню стран.

Действительно есть чем гордиться. Накануне с 30-летним юбилеем Министерство промышленности и всех работников отрасли поздравил премьер-министр. Торжественное мероприятие прошло во Дворце Республики. Благодаря труду собравшихся в зале людей, наша страна полностью обеспечивает себя, например, пассажирской техникой. Кроме того, появились огромные компетенции в производстве сельскохозяйственной техники и автомобилестроении. Предприятия наращивают количество выпускаемой продукции. Тем более, что спрос на нее есть. Белорусские машины экспортируются в 60 стран.

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:

В свой юбилей мы входим с достаточно серьезными результатами. У нас очень много модернизированных предприятий. Реализуются десятки (и даже сотни) значимых инновационных проектов. Мы выходим с новыми товарными группами на рынке сбыта. Мы осваиваем для себя новые страны. Лучшим доказательством тому, что промпроизводство в Беларуси уверенно развивается, служат беспристрастные цифры. С 2016 года объем производства на предприятиях Минпрома вырос в полтора раза, а экспорт за этот же период вырос более чем вдвое. Стратегическая задача белорусской промышленности – максимальное освоение выпуска всего спектра высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции как внутри страны, так и за ее пределами.