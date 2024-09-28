Беларусь ожидает рассмотрения заявки на вступление в БРИКС в ближайшее время. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН в интервью журналистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, как раз в настоящее время вырабатываются критерии, которые будут применяться к странам-партнерам. Как отметил глава нашей делегации, БРИКС сейчас одна из самых динамично развивающихся организаций глобального большинства.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

БРИКС – это одна из самых динамично развивающихся организаций глобального большинства. Я бы в данном случае сделал такую сноску. Поэтому, конечно, Беларусь подала свою заявку. И мы ожидаем ее рассмотрения в самое ближайшее время. Первая волна расширения, как мы все ожидаем, те, кто подали такие заявления, будет как раз таки на саммите в Казани. На сегодняшний момент российское председательство как раз таки формулирует список этих стран, кто будет в первой волне расширения. Ожидается, пока по инсайдерским данным, что их будет около 10.

Саммит БРИКС в Казани должен пройти во второй половине октября этого года. Сама организация – это серьезная структура, которая объединяет мощнейшие государства планеты, охватывает более 40 % населения Земли. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.