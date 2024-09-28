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Участники форума блогеров возложили цветы к монументу в Тростенце

28 сентября 2024 10:35
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28 сентября финалом форума блогеров станет презентация их медиапроектов по итогам работы. Утро же началось с олимпийской зарядки. Разминку для контент-мейкеров провели известные белорусские спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники форума блогеров возложили цветы к монументу в Тростенце-2

Форум собрал более 150 блогеров, журналистов и экспертов со всех регионов страны. Это те, кто пишут и снимают о политике, работе или родном городе. В потоке информации важно помнить о героическом прошлом предков.

Участники форума блогеров возложили цветы к монументу в Тростенце-4

Память воинов, отдавших свои жизни за мирное небо над Беларусью, блогеры почтили сразу в нескольких мемориальных комплексах. Цветы легли и к монументу в Тростенце.

Участники форума блогеров возложили цветы к монументу в Тростенце-6

Татьяна Сакович, блогер:
В нашей стране особо важное внимание уделяется теме сохранения исторической памяти. И я считаю это очень важно. И блогерам в том числе необходимо эту тему в своих материалах отражать, молодежи, разным поколениям. Потому что без прошлого нет настоящего и не будет будущего. 

Сегодня СМИ и блогеры сообща формируют медиаландшафт страны. И такой форум – отличная возможность обменяться опытом и наработками во имя общего большого дела: защиты нашего информационного пространства от фейков и оперативного предоставления аудитории достоверной информации.

# Молодежь Беларуси

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