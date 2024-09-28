Время сезонной торговли. Где в Минске запастись витаминами на зиму?
Осень – время заготовок. В Минске работает около сотни мест для сезонной торговли сельскохозяйственной продукцией. Какие товары пользуются наибольшим спросом? Где находятся точки продаж и в чем их преимущество? Эту тему обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Как выгодно запастить витаминными продуктами?
Сколько будет в закромах? Расскажем о планах стабилизационных фондов по закладке овощей на период межсезонья.
Как пожилым людям получить помощь в доставке увесистого продуктового набора?
Расскажем о работе агропромышленного комплекса и сезонных ярмарках 29 сентября в 10:00.