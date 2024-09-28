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Время сезонной торговли. Где в Минске запастись витаминами на зиму?

28 сентября 2024 08:24
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Осень – время заготовок. В Минске работает около сотни мест для сезонной торговли сельскохозяйственной продукцией. Какие товары пользуются наибольшим спросом? Где находятся точки продаж и в чем их преимущество? Эту тему обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».

Время сезонной торговли. Где в Минске запастись витаминами на зиму?-2

Сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Как выгодно запастить витаминными продуктами? 

Время сезонной торговли. Где в Минске запастись витаминами на зиму?-4

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Время сезонной торговли. Где в Минске запастись витаминами на зиму?-6

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Расскажем о работе агропромышленного комплекса и сезонных ярмарках 29 сентября в 10:00.

# Ярмарки в Минске

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