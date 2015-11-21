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На Октябрьской площади Минска приступили к сборке главной елки страны

21 ноября 2015 16:37
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Новости Беларуси. На Октябрьской площади столицы приступили к сборке главной елки страны. Пока рабочие только устанавливают каркас. Но уже известно, что для украшения 34-метровой красавицы понадобится 7 тысяч лампочек. Впервые на ней появится бегущая строка, где разместят новогодние поздравления.

Всего же в Минске будет установлено 24 новогодние елки. Основные традиционно возле Мингорисполкома, Дома правительства, Дворца спорта, филармонии и Национальной библиотеки. Впервые появится ель у Дворца Независимости. Ее, в отличие от остальных, соберут из живых деревьев. Городские власти планируют закончить монтаж елок к 10 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Праздничные даты

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