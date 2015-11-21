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Татьяна Кудевич, зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – о текущем состоянии дел рынке труда Беларуси

21 ноября 2015 16:05
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Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. В ней мы стараемся как можно подробнее рассказать о разных аспектах столичной жизни. В мегаполисе она динамична. Каждый день мы из дома торопимся на работу, после работы домой.

И сегодня мы хотели бы поговорить о работе. Хорошо, если она любимая и, что немаловажно, денежная.  А если нет? Тогда мы всю свою энергию посвящаем поискам новой. Какие же возможности может предоставить Минск?

Конечно, многое зависит от квалификации и профессионализма человека. Но кто и как может помочь ему в этой конкурентной борьбе за вакансию? С этими и другими вопросами мы обратились к эксперту программы. Сегодня «Большой город» в гостях у заместителя председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич.

Автором темы нашей следующей программы можете стать Вы. Для этого надо всего лишь оставить сообщение на нашем сайте ctv.by с пометкой «Большой город» или позвонить по телефонам: 290 – 66 – 00 или  1 – 600 – 700.  

# общество # Работа в Беларуси # Татьяна Кудевич

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