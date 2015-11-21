Модель из Тайваня заявила, что мем про пластическую операцию разрушил её жизнь

Новости Китая. В 2012 году модель из Тайваня Хайди Е приняла участие в рекламе косметической клиники для одного печатного издания. На фото изображены родители с широкими глазами и прямыми носами, однако их дети совсем не похожи на своих родителей. Подпись гласила: «Единственное, о чём вам придётся побеспокоиться – это как объяснить это детям».

Позже агентство, которое занималось данной рекламой, выложило снимок в Интернет. Именно с этого момента в жизни Хайди Е начались неприятности, сообщает интернет-газета The Daily Dot.

Китайский таблоид поместил данную фотографию в статью с выдуманной (прим. было опубликовано опровержение) историей о том, как женщина развелась со своим мужем, потому что он обнаружил, что она сделала пластическую операцию после рождения дочери. Эта «байка» впервые появилась в прессе в 2004 году, а с появлением фотографии с участием госпожи Е получила новую жизнь: иллюстрация вновь подняла рейтинг забытой статьи, а госпожу Е превратила в популярный в Сети мем.