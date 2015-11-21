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Модель из Тайваня заявила, что мем про пластическую операцию разрушил её жизнь

21 ноября 2015 14:52
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Новости Китая. В 2012 году модель из Тайваня Хайди Е приняла участие в рекламе косметической клиники для одного печатного издания. На фото изображены родители с широкими глазами и прямыми носами, однако их дети совсем не похожи на своих родителей. Подпись гласила: «Единственное, о чём вам придётся побеспокоиться – это как объяснить это детям».

Позже агентство, которое занималось данной рекламой, выложило снимок в Интернет. Именно с этого момента в жизни Хайди Е начались неприятности, сообщает интернет-газета The Daily Dot.

Китайский таблоид поместил данную фотографию в статью с выдуманной (прим. было опубликовано опровержение) историей о том, как женщина развелась со своим мужем, потому что он обнаружил, что она сделала пластическую операцию после рождения дочери. Эта «байка» впервые появилась в прессе в 2004 году, а с появлением фотографии с участием госпожи Е получила новую жизнь: иллюстрация вновь подняла рейтинг забытой статьи, а госпожу Е превратила в популярный в Сети мем. 

Модель из Тайваня заявила, что мем про пластическую операцию разрушил её жизнь -1

В своём интервью BBC Хайди заявила, что реклама совместно с данной городской легендой разрушила её жизнь. Ей стали реже предлагать работу, а также она верит в то, что её бывший бойфренд расстался с ней из-за многочисленных слухов о пластической операции. Семья её нынешнего жениха также не перестаёт заваливать её вопросами об этом.

В октябре 2015 при помощи городского совета Тайбэя Хайди Е созвала пресс-конференцию, во время которой заявила, что подаст в суд на клинику и агентство, которые растиражировали фото в Сети.

Перевод: Светлана Конашевская

# общество # Мода # Хайди Е

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