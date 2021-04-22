«На одном из дачных домов мне удалось изъять спичку, которая была оставлена преступником». Судебные эксперты рассказали о своей работе

Мы побывали в гостях в Пуховичском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают судебные эксперты. Среди них Анастасия и Игорь, они уже не первый год на службе. Идут рядом не только по карьерной лестнице, но и по жизни. Вместе учились в Академии МВД, с первого курса дружили, в дальнейшем это переросло в отношения.

Анастасия Минина, эксперт экспертно-криминалистического сектора Пуховичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

На четвертом курсе к нам приходили из отдела кадров по Минской области, предлагали работать в управлении по Минской области. И тогда Игорь сказал, что поедешь работать вместе со мной. Нам предложили два места в Марьиной Горке, мы согласились и нас распределили в Пуховичский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз, который находится в Марьиной Горке.

Игорь Минин, эксперт экспертно-криминалистического сектора Пуховичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Людям одной профессии бывает тяжеловато ужиться, потому что возникают своеобразные споры, противоречия. Но с другой стороны, всегда есть взаимовыручка, взаимопомощь. Работая в силовой структуре, человек тебя понимает, осознает, что где-то ты можешь задержаться на работе. Криминалистическую экспертизу часто называют «царицей доказательств». Эксперты-криминалисты первыми начинают осмотр места происшествия, собирают улики, проводят первоначальный анализ. В дальнейшем с их помощью следствие по крупицам воссоздает и доказывает реальную картину происшествия. Преступников ищут по ДНК, голосу, почерку и даже запаху.

Игорь Минин:

Основная наша работа заключается в проведении исследований, впоследствии составление заключений эксперта. Я занимаюсь проведением четырех видов экспертиз: судебно-техническая экспертиза документов, судебно-трасологическая экспертиза, судебная дактилоскопическая экспертиза, судебно-почерковедческая экспертиза. Также нас как специалистов привлекают для участия в проведении осмотра мест происшествий и следственных действий.

Анастасия Минина:

Основные обязанности, которые мы выполняем на осмотре места происшествия, – это поиск и фиксация следовой картины преступления. Нами производится поиск следов, выявление следов рук, обуви.

Криминалисты не имеют права на ошибку. От результатов их исследований во многом зависят судьбы людей. А в конечном итоге – торжество закона. Анастасия Минина:

В 2019 году у нас была кража: в частном доме украли имущество. Это была серия краж, там 3 или 4 кражи было. И вот на одном из дачных домов мне удалось изъять одну спичку, которая была оставлена преступником. После проведения экспертизы по данной спичке был выявлен геном, по которому было установлено лицо. Благодаря этому было раскрыто три происшествия.

Задача криминалистов – не упустить ни единой улики. Это только в кино все происходит быстро, на самом деле осмотр места происшествия может длиться 5-6 часов.

Старый верный чемодан тоже всегда под рукой. В арсенале несколько десятков инструментов на все случаи. Криминалисты работают днем и ночью, в будни и праздники, в мороз и летний зной. Наверное, поэтому в этой профессии нет случайных людей, только преданные своему делу.

Игорь Минин:

Уважаемые коллеги, поздравляем вас с профессиональным праздником! Как в работе, так и в жизни, желаем никогда не упускать ни малейшей детали. Всегда находить верные пути и следовать им. Никогда не уступайте перед трудностями, и они отступят перед вами.