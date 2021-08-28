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На нём можно будет даже рисовать. Спустя 30 лет в Витебске запустят колесо обозрения

28 августа 2021 12:15
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Новости Беларуси. В Витебске приступили к монтажу колеса обозрения. Расположился аттракцион в центре города – в парке Победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На нём можно будет даже рисовать. Спустя 30 лет в Витебске запустят колесо обозрения-1

Полюбоваться древним Витебском можно будет с высоты 30 метров. Именно таким будет максимальный подъем. Монтаж аттракциона – процесс трудоемкий. Специалистам нужно собрать сотни деталей и закрутить тысячи гаек и болтов. Помогает в этом и многотонная техника. После установки карусель заработает не сразу, еще пройдут испытания.

На нём можно будет даже рисовать. Спустя 30 лет в Витебске запустят колесо обозрения-4

Сергей Ерощенко, индивидуальный предприниматель:
Колесо будет высотой 30 метров. Будет состоять из 20 кабинок. Четыре человека в кабинке, то есть 80 посадочных мест. Будет современная светодиодная иллюминация. Очень яркая и самая главная особенность в том, что на данном колесе можно будет писать надписи, какие-то поздравления и прочее. Будем пробовать выводить это колесо на изюминку Витебска.

Колесо обозрения для жителей и гостей Витебска – долгожданный аттракцион. Прокатиться на нем у горожан была возможность 30 лет назад.

# Аттракционы # общество # Сергей Ерощенко # Фотофакт

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