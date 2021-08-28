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Попытка пограничников Литвы переправить беженцев через белорусскую границу попала на видео

28 августа 2021 11:41
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Новости Беларуси. Организованная литовской погранохраной очередная попытка нарушения границы группой беженцев на участке заставы «Дотишки» попала на видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попытка пограничников Литвы переправить беженцев через белорусскую границу попала на видео-1

Военнослужащие Лидского погранотряда 27 августа зафиксировали, как представители Службы охраны госграницы при МВД Литвы подвезли к границе группу беженцев и пытались переправить их на белорусскую сторону.

Попытка пограничников Литвы переправить беженцев через белорусскую границу попала на видео-4

После того как эти действия попали на видео, литовские пограничники оперативно загрузили людей обратно в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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