Попытка пограничников Литвы переправить беженцев через белорусскую границу попала на видео

Новости Беларуси. Организованная литовской погранохраной очередная попытка нарушения границы группой беженцев на участке заставы «Дотишки» попала на видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие Лидского погранотряда 27 августа зафиксировали, как представители Службы охраны госграницы при МВД Литвы подвезли к границе группу беженцев и пытались переправить их на белорусскую сторону.