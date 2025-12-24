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Лукашенко поздравил Президента Азербайджана с днём рождения

24 декабря 2025 08:29
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В Беларуси придают особое значение отношениям стратегического партнерства с Азербайджаном, а также поступательному развитию межгосударственного сотрудничества в различных областях. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем рождения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Президента Азербайджана с днём рождения-2

«Благодаря Вашей политической мудрости и твердой воле, Азербайджанская Республика уверенно наращивает международный авторитет, добиваясь поставленных целей. Ценю доверительные контакты и взаимную поддержку на многосторонних площадках, а также Ваше внимание к углублению белорусско-азербайджанского диалога на всех уровнях», – отметил Александр Лукашенко. 

# Александр Лукашенко # Азербайджан # Беларусь-Азербайджан

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