Лукашенко поздравил Президента Азербайджана с днём рождения

В Беларуси придают особое значение отношениям стратегического партнерства с Азербайджаном, а также поступательному развитию межгосударственного сотрудничества в различных областях. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем рождения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Благодаря Вашей политической мудрости и твердой воле, Азербайджанская Республика уверенно наращивает международный авторитет, добиваясь поставленных целей. Ценю доверительные контакты и взаимную поддержку на многосторонних площадках, а также Ваше внимание к углублению белорусско-азербайджанского диалога на всех уровнях», – отметил Александр Лукашенко.