Лукашенко поздравил Президента Азербайджана с днём рождения

В Беларуси придают особое значение отношениям стратегического партнерства с Азербайджаном, а также поступательному развитию межгосударственного сотрудничества в различных областях. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем рождения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.