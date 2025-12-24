Минчанин купил в «Санте» внукам сладости и выиграл 10 тыс. рублей. Рассказываем историю ещё одной удачи

Ольга Бурлакова, ведущая:

А вы верите в удачу? Это так просто! Вот вам пример. Каждую неделю Николай Кундрук радует своих внуков сладкими сюрпризами из «Санта». Но одна из таких покупок стала особенной.

Александр Стасевич, ведущий:

Фортуна! Фортуна улыбнулась ему, и он стал одним из победителей рекламной игры от сети магазинов «Санта», выиграв 10 тысяч рублей. Подробности в нашем сюжете.

Александр Меженный, ведущий:

У нас сегодня Николай Николаевич. Я вас поздравляю, вы победитель 25-го тура рекламной игры от «Санта».