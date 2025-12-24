Минчанин купил в «Санте» внукам сладости и выиграл 10 тыс. рублей. Рассказываем историю ещё одной удачи
Ольга Бурлакова, ведущая:
А вы верите в удачу? Это так просто! Вот вам пример. Каждую неделю Николай Кундрук радует своих внуков сладкими сюрпризами из «Санта». Но одна из таких покупок стала особенной.
Александр Стасевич, ведущий:
Фортуна! Фортуна улыбнулась ему, и он стал одним из победителей рекламной игры от сети магазинов «Санта», выиграв 10 тысяч рублей. Подробности в нашем сюжете.
Александр Меженный, ведущий:
У нас сегодня Николай Николаевич. Я вас поздравляю, вы победитель 25-го тура рекламной игры от «Санта».
Николай Кундрук, г. Минск:
Меня зовут Николай, я проживаю в Минске, работаю в коммерческой компании.
Александр Меженный:
10 тысяч рублей вы получили благодаря тому, что у вас есть внуки.
Николай Кундрук:
Ежедневно я покупаю что-то из сладостей моим внукам. Как-то сразу не поверил. Очень приятно.
Александр Меженный:
На что потратите 10 тысяч?
Николай Кундрук:
Наверное, на внуков и семью. Сейчас я ощущаю только положительные эмоции. Другим покупателям я пожелал бы тоже надеяться, покупать игровой товар, и удача придет.
*На правах рекламы.