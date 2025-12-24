Проливные дожди привели к масштабным наводнениям на юге Франции

Проливные дожди привели к масштабным наводнениям в департаменте Эро на юге Франции и заставили местных жителей покинут свои дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За три дня в регионе выпала двухмесячная норма осадков, что вызвало серьезные подтопления сразу в нескольких городах. В Монпелье река Лез вышла из берегов, затопив дороги, трамвайные пути и общественный транспорт. Многие улицы оказались непроходимыми. В окрестностях Безье реки также разлились, в Сен‑Тибери пострадали жилые дома. В курортном Палава‑ле‑Фло десятки жителей были эвакуированы во временные пункты размещения. По данным местных властей, около тысячи домов остались без электричества. Предупреждения об экстремальных погодных условиях в регионе продолжают действовать.